Cyberpunk 2077 Phantom Liberty: 11 easter egg segreti nascosti nel DLC

Cyberpunk 2077 Phatnom Liberty espande il variopinto universo del GDR dal futuro distopico di CD Projekt RED con una nuova storia da scoprire e lo impreziosisce, naturalmente, degli immancabili Easter Egg e riferimenti al capitolo da cui trae origine.

Oltre a un mistero che dilaga da anni e si infittisce, il mondo di gioco è ricco di citazioni a opere entrate nella cultura popolare, a partire dall’utilizzo dal design di alcuni veicoli, ispirati agli spinner di Blade Runner, fino ai poster dei negozi raffiguranti altri film come Bee Movie. Ecco una lista dei vari Easter Egg di Cyberpunk 2077 Phantom Liberty.

La chitarra di Johnny Silverhand

Nel gioco possiamo trovare l'iconica chitarra di Johnny Silverhand, un personaggio chiave noto per il suo stile distintivo, che include una serie di oggetti iconici come la sua canottiera, gli occhiali Aviator, la giacca dei Samurai, il suo revolver Malorian Arms 3516 e la sua auto sportiva vintage, una Porsche 91123. In Cyberpunk 2077 Phatnom Liberty avremo anche la possibilità di strimpellare qualcosa alla chitarra in determinati momenti.

La pistola Skippy

A un certo punto della nostra avventura nel DLC potremo acquisire un'arma intelligente che risponde al nome di Skippy. Dotata di un'intelligenza artificiale che le consente di parlare, Skippy è un riferimento al film/libro "Guida galattica per autostoppisti".

Un omaggio allo scienziato Rick

in una missione secondaria chiamata "Ho combattuto la legge", abbiamo modo di incontrare un personaggio che ha una sorprendente somiglianza con Rick Sanchez (spesso indicato come Rick C-137), protagonista della serie animata "Rick and Morty".

Creato dalla mente di Justin Roiland e Dan Harmon, lo scienziato della serie non è il classico luminare che ci aspetteremmo e, anzi, ha un temperamento spesso sconsiderato e nichilista. Si tratta di un personaggio molto amato dal pubblico della serie animata.

L’Ufficio di Kojima

Nel gioco c'è un ufficio appartenente a un personaggio di nome Hideo Kojima, volto noto nell’industria videoludica per aver realizzato giochi che hanno segnato generazioni, come quelli appartenenti alla serie di Metal Gear Solid. Non soltanto il gioco ha inserito questo omaggio alla vita reale di Hideo Kojima, ma cercando bene è possibile anche individuare il logo di Kojima Productions, lo studio dell'autore indipendente, nel mondo di gioco.

Obi-Wan Kenobi di Star Wars

in una delle missioni secondarie possiamo incontrare un personaggio chiamato Takemura che ha una forte somiglianza con Obi-Wan Kenobi, un personaggio leggendario nel cast di "Star Wars".

Il personaggio in questione pronuncia addirittura le fatidiche parole "Aiutami, V, sei la mia unica speranza", una battuta tipica del Maestro Jedi, mentore della Forza.

Rock and Roll Hall of Fame

Esplorando i quartieri del distretto possiamo imbatterci in un edificio chiamato "Rock and Roll Hall of Fame", un omaggio all'istituzione realmente esistente che ha contribuito alla preservazione e alla celebrazione della storia di alcuni degli artisti e di altre figure importanti che hanno influenzato in modo significativo il panorama musicale.

Talvolta chiamata semplicemente Rock Hall, si tratta del famoso museo con una hall of fame situato nel centro di Cleveland, Ohio, negli Stati Uniti. Documenta la storia della musica rock e il suo impatto sulla società.

Il "lupo cattivo” di Shining

Una delle missioni, "La rapina", include riferimenti al popolare “The Shining”, adattamento cinematografico di Stanley Kubrick dell’omonimo romanzo di Stephen King.

Nel gioco potremo assistere a una scena che ricrea l'iconico momento con l’accetta in cui Jack Torrance (interpretato da Jack Nicholson) si affaccia oltre i lembi della porta divelta e pronuncia la battuta "Sono il lupo cattivo!" (“Here's Johnny!” nell’originale).

Batman e la sua batmobile

Nel gioco è presente un'opera d'arte con graffiti raffigurante Batman e Joker. Non soltanto, possiamo anche creare ottenere un'auto dall'aspetto della Batmobile nelle fasi avanzate di gioco: si tratta della Rayfield Caliburn.

Come vi accenniamo nella nostra recensione di Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, l’aspetto della personalizzazione dei veicoli ha un suo ruolo nel combattimento su strada e anche l’estetica certamente non va trascurata.

The Witcher 3

Non potevano mancare riferimenti ad oltre opere di CD Projekt Red. E, quando si pensa a questo studio, certo non può non sovvenire alla mente The Witcher 3. L’espansione di Cyberpunk fa riferimento in diversi modi all’RPG open-world con protagonista Geralt di Rivia, inclusi oggetti, poster e persino una missione in cui aiuteremo un personaggio a recuperare il proprio veicolo scomparso, che assomiglia in modo parecchio sospetto a Rutilia, il cavallo di Geralt.

Don Chisciotte

Il gioco custodisce anche riferimenti letterari, come la quest “Non perdere la testa”, dedicata al personaggio di Don Chisciotte, il celebre romanzo di Miguel de Cervantes Saavedra, che racconta le avventure di un nobile, Alonso Quijano, che per l'appunto perde la ragione e decide di diventare un cavaliere errante.

Appartamento di V

Infine, l'appartamento di V contiene diversi Easter Egg al gioco base. Sicuramente uno di quelli che non sfugge è la giacca Samurai, un riferimento alla band rock dei Samurai, guidata da Johnny Silverhand, il personaggio interpretato da niente meno che Keanu Reeves. La musica dei Samurai gioca un ruolo significativo nel gioco, con molte delle loro canzoni presenti nella colonna sonora, perciò non sorprende che nell’appartamento di V compaia un riferimento alla stessa.