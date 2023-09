Cyberpunk 2077 Phantom Liberty: 5 cose da fare per prepararsi all'arrivo dell'espansione

Cyberpunk 2077 Phantom Liberty sta per arrivare: il 26 settembre potremo immergerci nella nuova espansione dell’universo futuristico di CD Projekt RED su PC, PS5 e Xbox Series X/S. Non facciamoci trovare impreparati: ecco 5 cose da fare per prepararsi all’arrivo del DLC.

Create in anticipo la vostra build

Per ingannare i giorni che vi separano dall’attesa del gioco, potete già pianificare la build da utilizzare in game con lo strumento a disposizione sul sito ufficiale di Cyberpunk 2077. Accedendo alla pagina, potrete farvi un’idea di come potenziare il vostro personaggio. Per di più, potrete dare uno sguardo d’anteprima agli alberi delle abilità per capire come distribuire i vari punti e iniziare ad avere un assaggio degli effetti delle modifiche legate all’aggiornamento 2.0.

Iniziate un nuovo salvataggio

Prima di avviare Cyberpunk 2077 Phantom Liberty può essere una buona idea iniziare un nuovo salvataggio. È vero che il DLC avrà luogo più o meno a metà gioco, all’interno dell’Atto 2, ma ricominciare vi garantirà con tutta probabilità la migliore esperienza possibile. Questo perché l’espansione non vi metterà a disposizione soltanto una nuova storia da scoprire, con nuove località e personaggi, ma vi porterà anche a familiarizzare con nuove meccaniche che possono cambiare significativamente il gameplay, ragion per cui un nuovo inizio potrebbe essere la soluzione migliore.

Controllate il sistema di raffreddamento del PC

Se avete intenzione di giocare all’espansione di Cyberpunk 2077 su PC, assicuratevi di controllare il sistema di raffreddamento del vostro computer. Si tratta di un suggerimento che arriva direttamente dal Lead Scene Programmer di CD Projekt RED. Il team di sviluppo, infatti, informa l’utenza che il gioco potrebbe caricare abbastanza la CPU e, per risparmiare tempo, conviene eseguire Cinebench (o similari) per verificare la stabilità dei sistemi, così da evitare fenomeni di throttling termico o, nel peggiore dei casi, arresti anomali.

Sbloccate i veicoli migliori

Una delle priorità prima di tuffarsi nella nuova avventura di Cyberpunk 2077 è sicuramente quella dia assicurarsi le migliori auto. Questo perché, tra le innovazioni più significative del gameplay, ci saranno proprio le tanto attese battaglie su strada, dove potremo usare il nostro veicolo per rispondere al fuoco nemico. Per evitare di farci cogliere alla sprovvista, alla luce anche del rinnovato sistema di risposta della polizia, è saggio “lucidare” l’auto sin da adesso, scegliendone una di qualità, e prepararsi a sostituirla con le eventuali nuove macchine che compariranno nell’espansione.

Mettete da parte un gruzzoletto

Sappiamo che nell’espansione di Cyberpunk 2077 sarà presente un Mercato Nero dalla variegata mercanzia. In vista degli acquisti che ci attendono, approfittiamo di questi giorni per accumulare ricchezza ed essere così pronti a dar fondo al portafogli al momento giusto. Il Mercato Nero ci darà accesso a diversi oggetti esclusivi e personalizzati e sarebbe un peccato ritrovarsi di fronte a cotanta beltà senza potercela permettere. A tal proposito, ricordiamoci di fare tutti i necessari upgrade alla nostra cyberware.