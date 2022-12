Cyberpunk 2077 Phantom Liberty accoglie Idris Elba: il trailer conferma l'arrivo nel 2023

Con lo sviluppo di Cyberpunk 2077: Phantom Liberty ormai quasi ultimato, è tempo di dare un nuovo sguardo all'espansione in arrivo nell'universo di CD Projekt RED.

Dal palco dei The Game Awards 2022, la software house polacca ha infatti alzato il sipario sul nuovo tassello in arrivo nel mosaico di Night City. A sorpresa, l'espansione narrativa vedrà protagonista Idris Elba, con il noto attore destinato a vestire i panni di Solomon Reed, un agente dell'FIA per i nuovi Stati Uniti d'America.

All'interno di Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, i giocatori faranno squadra con il nuovo personaggio, per affrontare una missione di spionaggio che porterà atmosfere spy-thriller nel mondo di Cyberpunk 2077. Direttamente in apertura a questa news, potete trovare il trailer dedicato all'ampliamento narrativo del GDR.

Ricordiamo che l'espansione Phantom Liberty di Cyberpunk 2077 sarà a pagamento. Per il momento, manca una data di lancio ufficiale, ma il contenuto diverrà disponibile nel corso del 2023 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Segnaliamo che, come già anticipato da CD Projekt RED, non è stato confermato l'esordio di Phantom Liberty su PlayStation 4 e Xbox One.