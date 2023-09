Cyberpunk 2077 Phantom Liberty analizzato da Digital Foundry: come se la cava?

Cyberpunk 2077 Phantom Liberty ha fatto il suo esordio su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, andando ad arricchire ulteriormente l'offerta contenutistica del gioco base targato CD Projekt RED. E come di consueto non può mancare l'analisi tecnica di Digital Foundry, che ha analizzato a fondo l'espansione.

Stando a quanto emerso dalla prova sul campo della redazione, incentrata su un confronto tra le console Sony e Microsoft, non sarebbe tutto rose e fiori per Cyberpunk 2077 Phantom Liberty sul fronte tecnico: lo scenario inedito aggiunto con il corposo DLC, Dogtown, fa emergere alcuni problemi in termini di stabilità su console. In particolare la Performance Mode è afflitta da alcuni cali di framerate che si fanno più evidenti giocando su Xbox Series S, dove gli fps scendono fino a 50 durante le fasi più caotiche dell'avventura. Nulla di troppo grave in verità, ma che comunque si nota.

L'obiettivo dei 1800p in Performance Mode su PS5 e Xbox Series X non viene effettivamente raggiunto, toccando invece rispettivamente 1008p e 1152p. Numeri più basi per Xbox Series S, che non va oltre i 648p. Va meglio invece con la Quality Mode con Ray Tracing, fissa sui 30fps anche su Xbox Series S che arriva a 1080p, mentre su PS5 e Xbox Series X raggiungono i 1440p reali.

Per una panoramica più ampia su tutto ciò che l'espansione offre, la nostra recensione di Cyberpunk 2077 Phantom Liberty ha quanto serve per soddisfare le vostre curiosità.