Cyberpunk 2077 Phantom Liberty: annunciata la data d'uscita all'Xbox Games Showcase

I rumor l'hanno confermato con diverse ore d'anticipo rispetto all'Xbox Games Showcase: nella serata di ieri, è emerso in rete un video leak di gameplay di Cyberpuink 2077 Phantom Liberty, il che ha lasciato pensare che il progetto che espanderà il macro-universo del GDR targato CD Projekt Red potesse fare parte del palinsesto dell'evento di oggi.

I rumor hanno infatti parlato di una possibile presentazione di Cyberpunk 2077 Phantom Liberty allo Showcase Xbox e così è stato: dopo una lunga serie di annunci più o meno di alto spessore, Keanu Reeves è salito sul palco dell'evento per parlare di quanto verrà introdotto dall'espansione di Cyberpunk 2077 prossimamente in arrivo. Come annunciato dallo stesso attore, nel corso di questo nuovo viaggio potremo visitare Dogtown ed esplorare una zona dapprima inesplorabile di Night City.

Ma non è tutto: una nuova storia avvincente ci porterà a salvare addirittura il Presidente dei Nuovi Stati Uniti d'America. Il tutto, quindi, andrà a condire quella che sarà una massiccia espansione per Cyberpunk 2077. Alle parole di Keanu Reeves è seguito un nuovo trailer ufficiale di Cyberounk 2077 Phantom Liberty, il quale ci introduce Songbird, il membro dell'intelligence dei servizi segreti dell'NUS. Al termine del trailer ufficiale, CD Projekt Red ha rivelato quella che sarà la data di pubblicazione dell'espansione: Cyberpunk 2077 Phantom Liberty uscirà il 26 settembre 2023.