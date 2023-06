Cyberpunk 2077 Phantom Liberty: è arduo dire chi è più felice tra Idris Elba e CD Projekt

A giudicare dalle parole di Gabe Abatangelo, Game Director dell'espansione di Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, Idris Elba era emozionato all'idea di partecipare al progetto tanto quanto CD Projekt lo era alla prospettiva di poter lavorare con lui.

Durante una chiacchierata con Comic Book, il director dell'espansione ha spiegato come sono andate le cose quando CD Projekt RED si è messa in contatto con la star inglese: "Ci siamo rivolti a lui e, come ho avuto modo di scoprire, Idris ha detto: Sì, diavolo sì, facciamolo!". L'attore, noto al grande pubblico per molteplici ruoli cinematografici e televisivi (tra cui Luther nell'omonima serie, Bloodsport in The Suicide Squad ed Heimdall nell'MCU), è stato dunque ben lieto di seguire le orme del suo collega americano, Keanu Reeves, e mettere faccia e voce al servizio di una grande produzione videoludica.

Di riflesso, CD Projekt RED ha esultato di gioia quando ha saputo che Elba era salito al bordo, al punto da modificare e arricchire il personaggio di Solomon in modo da cucirlo perfettamente addosso a lui: "Quando l'abbiamo ospitato in sala, io ho pensato: ecco com'è Solomon Reed. E, ovviamente, l'abbiamo arricchito ulteriormente sapendo che Idris aveva il ruolo. [...] È un professionista. Le cose sono andate sempre meglio col proseguire delle sessioni, è perfetto. È perfetto".



Il personaggio di Idris Elba ha fatto bella mostra di sé nel trailer di Cyberpunk 2007: Phantom Liberty presentato al recente Xbox Game Showcase, e si presenterà direttamente ai videogiocatori il prossimo 26 settembre, quando l'espansione verrà lanciata al prezzo di 29,99 euro su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Avete letto bene, PS4 e Xbox One non saranno della partita.