Cyberpunk 2077 Phantom Liberty: ascolta gratis i brani dell'espansione!

A margine dell'ultimo Night City Wire che ha svelato la data dell'Update 2.0 di Cyberpunk 2077, CD Projekt RED ha pubblicato i brani dell'espansione Phantom Liberty invitandoci ad ascoltarle gratuitamente sulle maggiori piattaforme di streaming musicale.

La nuova iniziativa lanciata dalla software house polacca in collaborazione con Milan Records offre a tutti gli appassionati di CP2077 l'opportunità di immergersi nelle atmosfere di Phantom Liberty ascoltando una nutrita selezione delle tracce della Colonna Sonora dell'espansione in arrivo il 26 settembre su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

I 15 brani disponibili in tutto il mondo sulle piattaforme di streaming musicale più popolari ci portano così alla scoperta delle sonorità del quartiere Dogtown con le opere firmate dai compositori P.T. Adamczyk e Jacek Paciorkowski. Qualora foste interessati, trovate l'intero album su piattaforme come Spotify, Apple Music, Tidal, YouTube Music, iTunes e Deezer. Ma non è tutto.

CD Projekt RED entra nel merito delle 'novità musicali' dell'Update 2.0 di Cyberpunk 2077 svelando i contenuti delle stazioni radio inedite da ascoltare esplorando Night City: 89.7 GROWL FM comprenderà i brani dei vincitori di un concorso organizzato dagli sviluppatori polacchi, 107.5 DARKSTAR RADIO includerà due brani di Idris Elba che interpreta l'agente segreto Solomon Reed nell'espansione Phantom Liberty e 99.9 IMPULSE RADIO proporrà un DJ set di oltre un'ora dello stesso Idris Elba con la partecipazione del duo polacco Private Press.