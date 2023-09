Cyberpunk 2077 Phantom Liberty e bug dei salvataggi PS5: in arrivo la patch risolutiva

Diversi giocatori hanno segnalato problemi ai salvataggi di Cyberpunk 2077 Phantom Liberty su PS5, che potrebbero risultare danneggiati dopo aver giocato l'espansione usando i file del gioco base. CD Projekt RED si è subito attivata per trovare una soluzione all'inconveniente, e non ci sarà da aspettare molto a lungo.

Lo studio polacco ha infatti messo a punto la Patch 2.01 per Cyberpunk 2077, che tra le varie novità andrà per l'appunto a sistemare il bug dei salvataggi su PlayStation 5 riscontrato subito dopo l'uscita di Phantom Liberty. Le patch notes ufficiali spiegano infatti che il nuovo update "risolve il problemi dei salvataggi corrotti su PlayStation aumentando le dimensioni massime dei file". Viene tuttavia aggiunto che l'aggiornamento 2.01 "non sistemerà i salvataggi danneggiati prima dell'installazione della patch" e pertanto CD Projekt RED consiglia ai giocatori PS5 di "tenere a disposizione un file funzionante fino all'arrivo dell'update".

Per adesso non è stato comunque quando la patch 2.01 verrà distribuita, ma in ogni caso gli sviluppatori hanno assicurato che la sua pubblicazione è "in arrivo", dunque l'attesa non sarà lunga. Oltre a sistemare il bug sui salvataggi, l'aggiornamento apporta una serie di migliorie tecniche risolvendo alcuni bug e glitch, oltre ad includere miglioramenti alle performance (in particolare nell'area di Dogtown) non solo su PS5, ma anche su PC e Xbox Series X/S.

Nel frattempo CD Projekt RED ha ribadito che Phantom Liberty è l'ultimo grande aggiornamento per Cyberpunk 2077: le attenzioni sono ora tutte rivolte al sequel, Cyberpunk Orion.