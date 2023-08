Cyberpunk 2077 Phantom Liberty cambia il gameplay: il trailer svela tutte le novità

Come promesso da CD Projekt RED, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty è tornato a mostrarsi in azione in occasione dell'Opening Night Live della Gamescom 2023, con un trailer dedicato a tutte le novità in arrivo a Night City.

Disponibile in apertura a questa news, il video riassume infatti le principali modifiche all'esperienza apportate dal team polacco in occasione dello sviluppo dell'espansione. Dopo il complicato supporto post lancio offerto a Cyberpunk 2077, Phantom Liberty si lascia alle spalle PlayStation 4 e Xbox One e promette una serie di importanti innovazioni dalle tinte al neon su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Tra gli aspetti particolarmente evidenziati dal trailer troviamo il combattimento a bordo di veicoli, con spettacolari sequenze dedicate a moto e quattro ruote. Spazio anche a un nuovo sistema di perk, a una riformulazione dell'azione della polizia di Night City, a una rivisitazione del combat system. La città futuristica di Cyberpunk 2077 si popola inoltre di eventi dinamici e accoglie un inedito relic skill tree, oltre a un incremento del level cap per V. Chiude il cerchio, ovviamente, l'aggiunta del già annunciato nuovo distretto di Night City e della nuova campagna narrativa, che vedrà apparire sulla scena nientemeno che Idris Elba.



Per maggiori dettagli, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye trovate la nostra prova di Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, risalente all'E3 di quest'anno.