Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, CD Projekt RED conferma: è un grande successo

Anche se per Michal Nowakowski, co-CEO di CD Projekt RED, Cyberpunk 2077 è uscito troppo tardi e con tempistiche definite "controintuitive", ciò non toglie che l'espansione di Cyberpunk 2077 si è comunque rivelata un importante successo per lo studio polacco, pienamente soddisfatta dei risultati fin qui raggiunti.

Ai microfoni di IGN.com, la compagnia ha confermato che Phantom Liberty è stato acquistato da almeno il 23% dei giocatori che già possedevano il gioco base, una percentuale non di poco conto considerando che il corposo DLC è stato pubblicato quasi 3 anni dopo l'uscita di Cyberpunk 2077. Questi numeri si sono quindi tradotti in 5 milioni di copie vendute per Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, e non è da escludere che i grandi risultati fin qui raggiunti possano crescere ancora di più nel prossimo futuro.

Lo stesso Nowakowski tramite Twitter/X ha anche confermato che i risultati di Phantom Liberty sono in linea con quanto ottenuto dalle espansioni di The Witcher 3 Wild Hunt nei primi tre mesi di commercializzazione: Hearts of Stone era stato infatti scaricato dal 22% di utenti già in possesso del gioco base, mentre Blood and Wine dal 24%.

CD Projekt RED può dunque guardare al futuro con ottimismo, con Cyberpunk Orion e diversi progetti a tema The Witcher già attivamente in lavorazione.