Cyberpunk 2077 Phantom Liberty: CD Projekt è soddisfatta del numero dei pre-order

Se Starfield si occuperà di dare aprirne il sipario, a chiudere in grande stile il mese di settembre ci penserà Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, DLC che promette di rivoluzionare l'avventura Sci-Fi di CD Projekt RED.

Nel corso dell'ultimo incontro con gli azionisti della compagnia polacca, riguardanti gli incassi della prima metà del 2023, CD Projekt RED ha rivelato di essere "molto soddisfatta" dei preordini di Cyberpunk 2077 Phantom Liberty sinora registrati. I pre-order della promettente espansione sono stati aperti circa due mesi fa e, sebbene l'azienda sia già soddisfatta dei risultati ottenuti, ha al contempo dichiarato di prevedere un incremento ulteriore dei preordini "durante gli ultimi giorni di pre-release".

La macchina del marketing di Phantom Liberty non si è di certo arrestata, ed anzi è naturale aspettarsi una maggiore concentrazione di trailer e diffusione di informazioni man mano che ci avviciniamo all'esordio in programma per fine settembre. La prossima tappa per Phantom Liberty dopo la Gamescom di Colonia sarà Tokyo, dove prenderà parte all'annuale edizione del Tokyo Game Show che si terrà dal 21 al 24 settembre.

In attesa che l'espansione venga pubblicata il 26 settembre su PC e console PlayStation 5 e Xbox Series X|S, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Cyberpunk 2077 Phantom Liberty per ulteriori approfondimenti.