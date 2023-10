Cyberpunk 2077 Phantom Liberty: CD Projekt usa l'IA per un doppiaggio, ma c'è un motivo

L'utilizzo delle IA nell'ambito del doppiaggio è un tema fortemente discusso tra appassionati e addetti ai lavori. Anche se il suo impiego non è visto di buon occhio, CD Projekt RED ha fatto comunque ricorso all'intelligenza artificiale per doppiare un personaggio di Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. Ma dietro tale scelta c'è un motivo ben specifico.

Lo studio polacco ha infatti usato l'IA per creare in Phantom Liberty la voce del medico Viktor Vektor. Nell'originale Cyberpunk 2077 l'NPC era interpretato da Milogost Reczek, apprezzato doppiatore polacco venuto a mancare nel corso del 2021 CD Projekt RED lo ha voluto onorare mantenendo la sua voce all'interno dell'espansione, ed ha agito in modo quanto più etico possibile, chiedendo alla famiglia di Reczek di poter riutilizzare la voce dell'attore tramite IA. I familiari hanno acconsentito, anche se la compagnia era comunque pronta ad effettuare un recast del personaggio e registrare nuovamente tutte le sue battute anche per il gioco originale. Anche perché inizialmente la stessa CC Projekt RED non era convinta di voler ricorrere alle IA.

"Non ci piaceva questo tipo di approccio", spiega a Bloomberg il direttore della localizzazione Mikolaj Szwed, in quanto Reczek "era tra i migliori doppiatori polacchi" ed aveva reso giustizia a Vektor con un'interpretazione "stellare". Dopo aver ricevuto il sì della famiglia, CD Projekt RED ha poi ingaggiato un altro doppiatore per le nuove battute di Vektor in Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, utilizzando infine un software di clonazione vocale, Respeecher, per alterare la voce dei nuovi dialoghi registrati e renderla così identica a quella di Reczek.

"Abbiamo così mantenuto la sua performance all'interno del gioco, rendendo omaggio alla sua eccezionale interpretazione di Viktor Vektor", conclude Szwed aggiungendo che i figli del doppiatore scomparso "sono stati di grande supporto". Per ulteriori approfondimenti la nostra recensione di Cyberpunk 2077 Phantom Liberty vi spiega perché si tratta di un'espansione imperdibile.