Cyberpunk 2077 Phantom Liberty: CDPR svela la Collezione per Agenti Segreti

Dopo il video ASMR di Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, per i ragazzi di CD Projekt RED è tempo di annunciare ufficialmente la Collezione di Equipaggiamento per Agenti Segreti, un 'Gear Set' che punta dritto al cuore (e al portafogli) degli appassionati dell'open world sci-fi.

La Collezione di Attrezzatura per Agente Segreto di Phantom Liberty si riallaccia alla storia della prossima espansione di Cyberpunk 2077 per dare a tutti i fan l'opportunità di immergersi nelle atmosfere di questo atteso DLC.

All'interno della scatola con chiusura magnetica del Gear Set di CP2077 Phantom Liberty troviamo una statua di Solomon Reed e Songbird, un distintivo NUSA, una litografia della mappa di progettazione del Chimera di Militech stampata su carta metallica e il fumetto "Ten of Swords". Oltre alle indicazioni sul prezzo di listino sullo store ufficiale di CD Projekt (163,95 euro), va inoltre precisato che la collezione non comprende un codice per riscattare 'gratuitamente' Phantom Liberty.

Nel lasciarvi ai commenti (e al link del Gear Store di CDPR in calce alla notizia), vi ricordiamo che il primo DLC maggiore di CP2077 è previsto al lancio per il 29 settembre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Qualora ve lo foste perso, qui trovate il resoconto della nostra prova con Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, a spasso per Dogtown.