Cyberpunk 2077 Phantom Liberty: il combattimento su veicoli descritto da CD Projekt

Come già saprete, in Cyberpunk 2077 Phantom Liberty verrà introdotto il combattimento su veicoli, un aspetto assente nel gioco base e che non ha mancato di creare del malcontento tra la community dell'avventura Sci-Fi.

Con un nuovo post pubblicato sul blog ufficiale del gioco, CD Projekt RED ha fornito tutti i dettagli riguardanti il combattimento su veicoli, che potrà avvenire in tre diverse modalità:

La prima nuova opzione vi permette di sparare con le pistole o con i SMG , dal retro della vostra moto, attraverso il parabrezza o il finestrino delle vostre auto. Nel caso in cui l’auto fosse provvista di tecnologia CrystalDome, potrete aprire le porte scorrevoli e sparare da lì. Mentre siete in moto potete anche usare armi ravvicinate per colpire i nemici o per squarciare gli pneumatici delle altre auto.

, dal retro della vostra moto, attraverso il parabrezza o il finestrino delle vostre auto. Nel caso in cui l’auto fosse provvista di tecnologia CrystalDome, potrete aprire le porte scorrevoli e sparare da lì. Mentre siete in moto potete anche usare armi ravvicinate per colpire i nemici o per squarciare gli pneumatici delle altre auto. La seconda opzione vi permette di usare le nuove armi montate su alcuni tipi di veicoli nomad che utilizzano la tecnologia CrystalDome. Queste mitragliatrici renderanno emmental chiunque vi intralci la strada!

che utilizzano la tecnologia CrystalDome. Queste mitragliatrici renderanno emmental chiunque vi intralci la strada! Se volete optare per un approccio più elegante, potete sfruttare le nuove abilità di hacking per veicoli dei netrunner. E con più elegante intendiamo che potete far direttamente esplodere altre auto, bloccargli i freni o farle accelerare senza limite! Maggiori opzioni sono disponibili per i netrunner più esperti.

A questo si andrà ad affiancare una completa revisione del comportamento dell'NCPD ed un conseguente miglioramento degli inseguimenti tra le strade di Night City. Una clip recentemente mostrata da CD Projekt ha mostrato invece le novità del combat system in Cyberpunk 2077 Phantom Liberty.