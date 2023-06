Cyberpunk 2077 Phantom Liberty: come sbloccare le ricompense dell'espansione

Nel corso delle ultime ore è arrivata la conferma ufficiale da parte di CD Projekt RED: chiunque acquisterà Cyberpunk 2077 Phantom Liberty potrà riscattare una corposa serie di ricompense all'interno del gioco di ruolo in prima persona. Scopriamo insieme quali sono questi extra e come sbloccarli.

Come sbloccare le ricompense di CP2077 Phantom Liberty

Le modalità attraverso le quali si possono ottenere i cosiddetti 'free goodies' di Phantom Liberty sono le medesime viste con le ricompense gratis di Cyberpunk 2077. Una volta uscita l'espansione (che andrà acquistata per ottenere questi benefici), dovrete avviare il gioco e cliccare su "Le Mie Ricompense" nel menu principale per dare il via al processo di riscatto: vi verranno fornite tutte le indicazioni per collegare un account GOG e, al termine di questa fase, gli oggetti diventeranno subito disponibili in game. Questi step valgono solo per gli utenti Steam, Epic Games Store, PlayStation e Xbox, visto che i giocatori che utilizzano GOG riceveranno automaticamente le ricompense. A prescindere dal metodo utilizzato, questi DLC gratis saranno disponibili nel deposito oggetti dell'appartamento di V.

Tutte le le ricompense di CP2077 Phantom Liberty

Ecco di seguito l'elenco completo degli oggetti che si possono ottenere grazie al DLC di Cyberpunk 2077:

Gilet Rarog: Indossa lo spirito della ribellione per mostrarlo a tutta Night City

Indossa lo spirito della ribellione per mostrarlo a tutta Night City Giacca della Caccia Selvaggia: Il Bianco Gelo non ti toccherà mai con questa giacca (richiede The Witcher 3: Wild Hunt)

Il Bianco Gelo non ti toccherà mai con questa giacca (richiede The Witcher 3: Wild Hunt) Gwynbleidd: Brandisci la spada ispirata al leggendario Lupo Bianco in persona e falcia i tuoi nemici senza pietà (richiede The Witcher 3: Wild Hunt)

Brandisci la spada ispirata al leggendario Lupo Bianco in persona e falcia i tuoi nemici senza pietà (richiede The Witcher 3: Wild Hunt) Pistola Ustione: Gioca al meglio le tue carte e scatena il fuoco dell'inferno sui tuoi nemici (richiede GWENT: The Witcher Card Game)

Gioca al meglio le tue carte e scatena il fuoco dell'inferno sui tuoi nemici (richiede GWENT: The Witcher Card Game) Maglietta Gwent: Quando la battaglia chiama, prendi il tuo mazzo ed equipaggia questa favolosa maglietta. Night City non sa cosa l'aspetta (richiede GWENT: The Witcher Card Game)

Avete già dato un'occhiata al nostro provato di Cyberpunk 2077 Phantom Liberty in quel di Los Angeles? Sulle pagine di Everyeye trovate anche tutti i dettagli in merito ai requisiti di sistema di Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, aggiornati rispetto a quelli della versione standard del gioco.