Cyberpunk 2077 Phantom Liberty: data e orario di sblocco su PC, PS5, Xbox Series X

La colonna sonora di Cyberpunk 2077: Phantom Liberty scalda i motori in vista dell'imminente debutto dell'espansione firmata dagli sviluppatori di CD Projekt RED.

Al lancio del contenuto manca infatti ormai pochissimo, con l'appuntamento fissato per la giornata di martedì 26 settembre 2023. E con l'avvicinarsi della data, arrivano ottime notizie per i videogiocatori italiani, che non dovranno attendere troppo tempo per poter tornare a vestire i panni di V.



La software house polacca ha infatti confermato che nel nostro paese Phantom Liberty diverrà disponibile già allo scoccare della mezzanotte, su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Un'attesa lievemente più lunga è invece prevista per la community PC. L'orario di sblocco dell'espansione di Cyberpunk 2077 sulla piattaforma è fissata per le ore 1:00 della notte tra lunedì 25 e martedì 26 settembre.

I visitatori di Night City possono dunque iniziare a preparare una piccola scorta di caffè che li aiuti a tenersi attivi sino al day one deciso per l'ambizioso DLC. Cogliamo peraltro l'occasione per ricordare che non sono previste versioni PlayStation 4 e Xbox One del contenuto aggiuntivo di Cyberpunk 2077. Tra le numerose novità incluse in Cyberpunk 2077: Phantom Liberty spicca l'inedito arco narrativo che vedrà V incrociare il cammino di Solomon Reed, personaggio interpretato da Idris Elba.