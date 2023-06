Cyberpunk 2077 Phantom Liberty debutta ad agosto: un noto insider ne è certo

Sappiamo già che Cyberpunk 2077: Phantom Liberty tornerà a mostrarsi al Summer Game Fest di giugno, con CD Projekt RED pronta a offrire nuovi dettagli sull'ambiziosa espansione.

Il contenuto dovrebbe realizzare il suo debutto nel corso dell'anno, ma al momento non si hanno ancora dettagli ufficiali in merito a una finestra di lancio più precisa. Su questo fronte, tuttavia, non mancano i rumor, con Tyler McVicker che ha di recente deciso di unirsi al gioco delle previsioni. Nello specifico, il noto insider - che ha più volte dimostrato di essere ben informato sulle attività di Valve e CD Projekt RED - ha infatti svelato di essere certo del fatto che Cyberpunk 2077: Phantom Liberty vedrà la luce nel corso del mese di agosto 2023.



Una previsione decisamente ottimista, che se confermata potrebbe facilmente fare la gioia di coloro che non vedono l'ora di fare ritorno a Night City. Al momento, lo ricordiamo, la maggior parte degli sviluppatori di CD Projekt RED è impegnata proprio nella realizzazione dell'espansione di Cyberpunk 2077, con massicce risorse dedicate al progetto videoludico. Parallelamente, proseguono però anche i lavori sulla nuova saga di The Witcher, destinata ad accogliere un quarto capitolo e un rifacimento in Unreal Engine 5 della prima avventura dello Strigo.