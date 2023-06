Cyberpunk 2077 Phantom Liberty: grafica e prestazioni del DLC nei test di Digital Foundry

La strada per la redenzione di CD Projekt con Cyberpunk 2077 Phantom Liberty si fa sempre meno tortuosa. Dai primi test condotti da Digital Foundry sull'espansione di CP2077 emerge infatti l'impegno profuso dagli sviluppatori polacchi per superare i problemi grafici e prestazionali dell'avventura sci-fi.

L'esperto collettivo di giornalisti 'tecnoludici' prende spunto dal nuovo materiale multimediale propostogli da CD Projekt RED con dei filmati tratti dalle versioni PlayStation 5 e Xbox Series X di Phantom Liberty in modalità Performance.

La build testata da DF mostra delle prestazioni leggermente superiori rispetto all'attuale versione di Cyberpunk 2077 ottimizzata per console di ultima generazione, con un target di risoluzione impostato su 1440p e una migliore gestione del sistema deputato a ridimensionare automaticamente la risoluzione in funzione della complessità delle scene da renderizzare a schermo.

Sul fronte meramente grafico, il team di Digital Foundry rimarca inoltre il lavoro che sta portando avanti CDPR per ottimizzare il framerate e la risoluzione dinamica delle sequenze che richiedono un maggior dispendio di risorse hardware, anche se in alcuni frangenti della prova si è assistito a dei fenomeni di screen tearing e a cali di fps, specie nelle sessioni di combattimento.

Per i ragazzi di DF, ad ogni modo, i tre mesi che ci dividono dalla commercializzazione di Phantom Liberty sono più che sufficienti per ottimizzare le prestazioni e smussare gli angoli vivi di un gameplay che, lo ricordiamo, prevede tante migliorie come la revisione del sistema di combattimento a bordo dei veicoli, una nuova interfaccia utente, un'IA più evoluta per i nemici e altri aspetti che coinvolgeranno anche l'utenza del gioco base già a partire dal 29 settembre, in coincidenza del lancio del DLC su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Prima di lasciarvi al nuovo video approfondimento di Digital Foundry, vi invitiamo a leggere il nostro resoconto della prova con Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, a spasso per Dogtown.