Cyberpunk 2077 Phantom Liberty è doppiato in italiano?

Il 26 settembre 2023 è la data in cui potremo far ritorno su Night City per vivere l’esperienza inedita di Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, l’espansione di Cyberpunk 2077 che promette una nuova e coinvolgente storia. Ma potremo viverla interamente doppiata in italiano?

Ebbene sì, Cyberpunk 2077 Phantom Liberty sarà completamente localizzato in italiano, sia nei testi e sia nell’audio. Eredita quindi lo stesso trattamento riservato al suo precursore, una scelta che è risultata assai gradita alla community italiana.

Non è ancora disponibile una lista ufficiale dei doppiatori nostrani che hanno prestato la propria interpretazione ai personaggi protagonisti di questa estensione della megalopoli americana creata da CD Projekt RED.

Tuttavia, abbiamo un assaggio delle voci di alcuni personaggi, come Idris Elba, nel Cinematic Trailer di Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, e molti giurano di aver riconosciuto l’inconfondibile voce di Alberto Angrisano, apprezzatissimo doppiatore storico dell’attore. Questo, naturalmente, non ha fatto che aumentare la trepidazione per il titolo.

Solo poche settimane, quindi, ci separano dall’uscita del primo DLC del gioco. Prima di avventurarvi nuovamente tra luci di Night City, vi consigliamo di dare uno sguardo alle 10 cose da sapere su Phantom Liberty, dato che il gioco riserverà non poche novità anche per chi è già avvezzo alle sue dinamiche.