Cyberpunk 2077: in Phantom Liberty c'è un easter egg giocabile ispirato a DOOM

Da qualche ora a questa parte, i giocatori hanno iniziato ad esplorare i contenuti di Cyberpunk 2077 Phantom Liberty e c'è chi ha fatto un ritrovamento davvero speciale.

Pare infatti che CD Project RED abbia nascosto all'interno della rinnovata Night City della versione 2.0 del gioco di ruolo anche un simpatico easter egg completamente giocabile. Recandosi in un piccolo prefabbricato nelle Badlands è infatti possibile trovare un cabinato di Arasaka Tower 3D, uno sparatutto in prima persona old school (un boomer shooter, per intenderci) che si rifà ai classici del genere come Wolfenstein 3D ed il primissimo DOOM. All'interno di questo FPS, i giocatori vestono i panni di Johnny Silverhand e possono completare svariati livelli fino a terminare il mini-gioco e visualizzare il filmato conclusivo. Si tratta di una trovata molto simpatica che omaggia i vecchi sparatutto firmati idSoftware e che sta facendo il giro dei social grazie ai video di chi ha scoperto il cabinato.

Prima di lasciarvi ai filmati che mostrano l'intero Arasaka Tower 3D, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete già dare uno sguardo alla recensione di Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, disponibile da oggi su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC (Steam, GOG ed Epic Games Store).