Cyberpunk 2077 Phantom Liberty: c'è anche Johnny Silverhand nel trailer di lancio

Ad ormai pochissime ore dal debutto di Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, il team di sviluppo polacco ha aggiornato i suoi canali social ufficiali con il trailer di lancio dell'attesa espansione che ci riporterà in quel di Night City.

Il filmato in questione, la cui durata è di circa 90 secondi, è un condensato di azione e piccoli estratti dalle cutscene che ci permettono di vedere sia i nuovi personaggi del DLC come quello interpretato da Idris Elba che il vecchio Johnny Silverhand, che appare giusto per un paio di secondi.

In attesa del lancio di Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, fissato a domani, martedì 26 settembre 2023, vi ricordiamo che è già disponibile da qualche giorno il corposo aggiornamento gratuito che porta il gioco di ruolo CD Projekt RED alla versione 2.0 ed introduce un'ampia gamma di novità, tra le quali troviamo anche la possibilità di combattere a bordo dei veicoli e un'intelligenza artificiale della polizia migliorata.

Prima di lasciarvi al trailer di lancio, vi invitiamo inoltre a dare un'occhiata alla guida su come sbloccare un'esclusiva skin gratuita di Cyberpunk 2077 Phantom Liberty grazie alla campagna di Twitch Drops appena iniziata e che avrà una durata di tempo molto limitata.