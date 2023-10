Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, ora si esagera! Grafica da urlo con Path Tracing e 100 mod

Dopo aver dato vita a Cyberpunk 2077 con Superpopulation e 100 mod, lo youtuber Digital Dreams ha colto l'occasione offertagli dal lancio di Phantom Liberty per elevare la già ottima grafica dell'espansione sfruttando l'enorme potenza computazionale del suo PC e un ricchissimo pacchetto di DLC fan made.

Il creatore di contenuti ha così provato a innalzare il livello di dettaglio grafico dell'ultima, enorme espansione di Cyberpunk 2077 utilizzando più di cento mod e le tecnologie Path Tracing più evolute su un PC gaming spinto da una fiammante scheda video NVIDIA GeForce RTX 4090.

A dispetto dei grandi sforzi profusi dallo youtuber per innestare tutte queste mod nell'espansione Phantom Liberty, l'incredibile lavoro svolto da CD Projekt RED sul comparto tecnico della versione 'liscia' di Cyberpunk 2077 con la grafica da urlo della modalità RT Overdrive rende quasi marginali i cambiamenti apportati da Digital Dreams.

Per poter apprezzare appieno i cambiamenti apportati dal creatore di contenuti, vi consigliamo perciò di ammirare il video in cima alla notizia alla risoluzione massima attualmente consentita da YouTube, ovvero in 4K a 2160p e 60fps. Dategli un'occhiata e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate.

Prima di lasciarvi al filmato di cui sopra, vi ricordiamo che su queste pagine trovate il nostro speciale su Cyberpunk 2077 Phantom Liberty e il DLSS 3.5 che riscrive le regole del gioco.