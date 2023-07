Cyberpunk 2077 Phantom Liberty esce su PlayStation 4?

Non vi siete ancora separati da PlayStation 4 e siete curiosi di sapere se potrete giocare a Phantom Liberty, l'espansione di Cyberpunk 2077, sulla vostra console? Siete giunti nel posto giusto, tuttavia ci teniamo ad avvisarvi che quello che leggerete potrebbe non piacervi.

Nonostante Cyberpunk 2077 sia stato lanciato sul finire del 2020 anche su PlayStation 4 e Xbox One, Phantom Liberty è stata sviluppata con le console dell'attuale generazione in mente, dunque il prossimo 26 settembre l'espansione di Cyberpunk 2077 uscirà solamente su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, oltre ovviamente che su PC.

PlayStation 4 e Xbox One non si sono mai rivelate all'altezza delle ambizioni dello studio polacco (o forse è lo studio polacco che non è mai riuscito ad ottimizzare per bene il gioco sulle console di vecchia generazione, ma questo è un discorso trito e ritrito già ripetutamente affrontato), che ha dunque scelto di liberarsi di ogni costrizione hardware e di concentrarsi esclusivamente sui potenti dispositivi dell'attuale generazione.

Niente da fare quindi, per vivere la nuova avventura spy-thriller ambientata nel mondo di Cyberpunk 2077 dovrete necessariamente munirvi di una PlayStation 5 o di una Xbox Series X|S. Di buono c'è che l'aggiornamento è gratuito, dunque potrete utilizzare lo stesso disco o semplicemente riscaricare la versione digitale di Cyberpunk 2077 per ottenere automaticamente l'upgrade next-gen. La storia, ricordiamo, vedrà V alle prese con una missione d'importanza vitale per il salvataggio del presidente dei NUSA, durante la quale sarà affiancata/o dal nuovo personaggio di Solomon Kane interpretato da Idris Elba.