Cyberpunk 2077 Phantom Liberty esce anche su PS4 e Xbox One?

CD Projekt RED ha alzato il sipario su Phantom Liberty, l'espansione di Cyberpunk 2077 mostrata attraverso un teaser trailer e confermata per un generico 2023. Lo studio polacco ha già confermato su quali piattaforma vedrà la luce il grosso DLC che amplierà la storia di V.

Cyberpunk 2077 uscirà anche su PS4 e Xbox One oppure sarà esclusivo appannaggio della nuova generazione? Ebbene, il teaser trailer di Phantom Liberty conferma che l'espansione non arriverà sulle vecchie console PlayStation e Xbox, essendo prevista soltanto per PS5 e Xbox Series X/S oltre a PC e Google Stadia. Per giocare al futuro DLC sarà quindi necessario essere in possesso di una piattaforma next-gen e, se già in possesso del gioco, effettuare l'upgrade gratuito alle versioni PS5 e Xbox Series X/S.

Del resto la stessa CD Projekt RED è stata molto chiara in proposito: la patch 1.6 sancisce la fine del supporto a Cyberpunk 2077 su PS4 e Xbox One, e la software house d'ora in avanti si concentrerà unicamente sulle versioni next-gen, PC e Stadia in termini di aggiornamenti e nuovi contenuti, compreso per l'appunto Phantom Liberty.

Infine, la software house ha confermato che Phantom Liberty sarà l'unica espansione di Cyberpunk 2077 e non ci sono piani per ulteriori grossi DLC successivi.