Cyberpunk 2077 Phantom Liberty: l'espansione sarà gratis o a pagamento?

Il Night City Wire del 6 settembre 2022 ha finalmente alzato il sipario sul futuro di Cyberpunk 2077: CD Projekt RED ha ufficialmente svelato l'espansione Phantom Liberty di Cyberpunk 2077, oltre ai nuovi contenuti per il gioco base incentrati sulla serie Cyberpunk Edgerunners di Netflix.

La news più calda resta comunque il reveal ufficiale dell'attesa espansione, che porterà il protagonista V a vivere nuove avventure in una regione inedita assieme a Johnny Silverhand, ancora una volta interpretato da Keanu Reeves. Ma sappiamo già se l'espansione di Cyberpunk 2077 sarà gratis oppure a pagamento?

In teoria CD Projekt RED non ha comunicato in via ufficiale se Phantom Liberty sarà a pagamento o meno, tuttavia è estremamente probabile che sì, l'espansione non sarà gratis sebbene al momento non è chiaro quanto verrà a costare. Nei suoi report finanziari, la compagnia ha sempre lasciato intendere agli azionisti che il grande DLC di Cyberpunk 2077 sarebbe stato a pagamento considerata la grossa mole di lavoro che il team sta impiegando per lo sviluppo del contenuto aggiuntivo. Non bisogna inoltre dimenticare che anche le espansioni di The Witcher 3 Wild Hunt, vale a dire Hearts of Stone e Blood & Wine, non sono state distribuite gratuitamente, richiedendo un esborso economico per essere giocate.

Si attendono in ogni caso maggiori precisazioni da parte di CD Projekt RED, in particolare su quanto dovrebbe costare Phantom Liberty una volta pubblicato. Ricordiamo inoltre che Cyberpunk 2077 avrà una sola espansione, in quanto Phantom Liberty sarà l'ultima produzione dello studio polacco ad utilizzare il REDengine.