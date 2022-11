Cyberpunk 2077 Phantom Liberty: l'espansione sarà a pagamento, la conferma

In seguito all'annuncio della tanto attesa data di lancio della versione PS5 e Xbox Series X|S di The Witcher 3, il team di CD Projekt RED offre aggiornamenti anche sul futuro di Cyberpunk 2077.

Riscattatosi dopo il complicato primo anno di presenza sul mercato, l'ambizioso RPG si appresta infatti ad accogliere la sua prima grande espansione. Con lo sviluppo di Phantom Liberty ormai nelle fasi finali, gli oltre 350 sviluppatori impegnati nella sua realizzazione puntano ad una pubblicazione del contenuto nel corso del 2023. In attesa di maggiori dettagli sulla finestra di pubblicazione dell'espansione di Cyberpunk 2077, arrivano interessanti conferme.

Intervistato dalla redazione di Games Radar, Radek Grabowski, PR Director di CD Projekt RED, ha infatti confermato che Phantom Liberty dovrà essere acquistata separatamente dai possessori di Cyberpunk 2077. L'espansione rappresenterà infatti un ampliamento del gioco originale simile a quanto proposto con Blood & Wine in The Witcher 3. "Per quanto riguarda il prezzo, - ha proseguito Grabowski - abbiamo ancora condiviso dettagli specifici, [...] ma in genere le nostre espansioni hanno un prezzo inferiore a quello dei giochi completi".



Realisticamente, sembra dunque legittimo attendersi un supporto post-lancio sulla scia di quanto proposto dal già citato The Witcher 3: per saperne di più non resta che attendere comunicazioni dalla software house.