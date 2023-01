Cyberpunk 2077 Phantom Liberty sarà l'espansione più grande nella storia di CD Projekt RED

Il team polacco di CD Projekt RED è tornato di recente a parlare di Phantom Liberty, la nuova espansione di Cyberpunk 2077 in arrivo nel corso dell'anno. A quanto pare, si tratterà di un progetto assolutamente ambizioso, non a caso il cast di personaggi del gioco potrà contare su mostri sacri del grande schermo come Keanu Reeves e Idris Elba.

Di Phantom Liberty, nello specifico, si è parlato nel corso di una recente intervista ai microfoni del magazine finanziario polacco Parkiet, occasione in cui Marek Bugdol di CDPR ha rivelato che l'espansione in questione sarà un qualcosa di mai visto prima nella storia dello studio, addirittura più grande del tanto apprezzato Blood and Wine, DLC di The Witcher 3 che ha contribuito all'affermazione dei Projekt RED presso il grande pubblico.

Queste dichiarazioni fanno eco alle parole dello stesso Idris Elba, secondo cui la trama di Cyberpunk 2077 Phantom Liberty sarà una delle più profonde mai proposte nella storia del medium videoludico. Sembra insomma che, nonostante il lancio controverso del titolo action di stampo ruolistico, sviluppatori e publisher siano ottimisti in merito alla buona riuscita del progetto, che nel frattempo ha raggiunto la fase finale dello sviluppo.

Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, per coloro che non ne conoscessero ancora i dettagli, vedrà protagonista la new entry Solomon Reed, un agente dell'FIA per i nuovi Stati Uniti d'America che si troverà coinvolto all'interno di una serie di missioni di spionaggio dalle forti atmosfere spy-thriller. Il pacchetto, hanno confermato gli sviluppatori, verrà commercializzato come esclusiva per le console di attuale generazione e per PC.