Cyberpunk 2077, Phantom Liberty nelle fase finale dello sviluppo: 350 persone al lavoro

Dopo aver annunciato i nuovi giochi di The Witcher, Cyberpunk Orion e una nuova IP, i ragazzi di CD Projekt RED si sono ritagliati un pochino di tempo per aggiornarci sui progressi dello sviluppo di Phantom Liberty, prima e unica espansione di Cyberpunk 2077.

Prevista in una data non meglio specificata del 2023, Phantom Liberty cavalcherà il rinnovato interesse nei confronti di Cyberpunk 2077, che grazie alla corposa Patch 1.6 e all'anime Cyberpunk: Edgerunners distribuito da Netflix è riuscito a riottenere la fiducia dei giocatori della prima ora e al tempo stesso catturare nuovi fan.

Nella giornata di ieri, CD Projekt RED ha svelato che Phantom Liberty si trova nella fase finale della produzione e che il suo sviluppo sta impegnando più di 350 dipendenti. Si tratta di una forza lavoro senz'altro cospicua, ben superiore a quella attualmente impegnata sul nuovo The Witcher (Polaris), che consta di 150 sviluppatori. Dopo la conclusione dello sviluppo di Phantom Liberty (alla quale sembra non mancare tantissimo), il core team di Cyberpunk 2077 si trasferirà dalla Polonia a Boston per dare forma alla nuova filiale nord americana e avviare i lavori sul seguito di 2077, Cyberpunk Orion.

L'espansione Phantom Liberty, ricordiamo, verrà lanciata esclusivamente su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Le piattaforme di vecchia generazione, PS4 e Xbox One, sono state escluse per questioni d'età, mentre Stadia... beh, è prossima alla morte.