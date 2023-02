Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, nuovo finale alternativo? Per alcuni utenti è certo

La grande attesa attorno al futuro di Cyberpunk 2077, prossimo a ricevere l'espansione più grande nella storia di CD Project Red con Phantom Liberty, ha portato ad alcune speculazioni, che hanno preso piede negli ultimi giorni in un thread dedicato al venturo DLC e relative all'inserimento di un nuovo finale alternativo alla storia principale.

Il tutto è strettamente correlato a quanto visto nell'opera magna della compagnia polacca e nelle prime anticipazioni sul contenuto aggiuntivo in questione: per i giocatori, infatti, gli sviluppatori offriranno una nuova scelta tra i finali presenti in Cyberpunk 2077. Si tratta di un'idea le cui premesse derivano da ciò che costituisce le ultime battute della suddetta produzione e, soprattutto, dalla collocazione temporale del DLC rispetto all'avventura giocata negli ultimi anni.

Proprio per questo, gli utenti si sono lanciati in numerose congetture sulle possibilità narrative portate avanti in Phantom Liberty: "Penso che ci offrirà un'altra scelta per il finale, con impatti differenti nel mondo (come l'incorporazione di NC nella NUSA o la creazione del processo per avviarla", è il commento di uno dei giocatori che hanno risposto alla domanda relativa alla possibile stratificazione della diramazione dei finali di Cyberpunk 2077.

L'idea comune è che il tutto dipenderà da ciò che verrà raccontato in Phantom Liberty e, proprio per questo, non è da escludere a priori che CD Project Red possa aver deciso di introdurre un nuovo finale tra quelli disponibili nell'avventura base. L'utenza ha grandi aspettative per l'intero progetto, soprattutto in seguito alle dichiarazioni di Idris Elba sulla trama del DLC: Cyberpunk Phantom Liberty avrà la storia più profonda di sempre in un gioco.