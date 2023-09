Cyberpunk 2077: grazie a Phantom Liberty, ha più giocatori di Starfield su Steam

Cyberpunk 2077 è tornato ad essere uno dei giochi più venduti su Steam dopo l'arrivo di Phantom Liberty, e ora giungono ulteriori conferme di quanto l'espansione con Idris Elba stia facendo bene al gioco di CD Projekt RED.

Settembre è stato prevedibilmente un mese quasi monopolizzato dall'arrivo di Starfield, ma la nuova IP di Bethesda non può nulla di fronte alla rinascita di Cyberpunk 2077 e all'arrivo di Phantom Liberty. Dopo le tante difficoltà dovute al problematico lancio, il titolo Sci-Fi scala di nuovo le classifiche di Steam e tocca un picco di 264.754 giocatori connessi in contemporanea nelle ultime 24 ore. Tendenze che mostrano un forte aumento del numero di utenti attivi del gioco con Keanu Reeves e Idris Elba, e l'impressione è che le cifre possano ulteriormente aumentare nelle prossime ore. Sicuramente un risultato niente male per un single player pubblicato oltre due anni fa.

Numeri che si fanno ancora più importanti se confrontati con quelli di Starfield, prima nuova IP in casa Bethesda da 25 anni a questa parte. Il GDR Sci-Fi conta attualmente 112.391 utenti attivi, mentre il picco nelle ultime 24 ore è stato di 123.756 utenti. Sebbene al momento possa solo rincorrere Cyberpunk 2077 (quantomeno su Steam), non bisogna dimenticare che Starfield ha oltrepassato i 10 milioni di giocatori nel giro di poche settimane dal lancio.