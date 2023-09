Cyberpunk 2077 Phantom Liberty: guida alle migliori abilità per ogni ramo

Cyberpunk 2077 Phantom Liberty mette a nostra disposizione un ampio ventaglio di talenti e attributi che possiamo modellare sulla base del nostro stile di gioco. In questa guida analizziamo tutte le migliori abilità per ogni settore. Se vogliamo, possiamo prepararle prima di giocare grazie al build planner messo a disposizione da CD Projekt RED.

Come funziona il sistema di progressione

Prima di tuffarci in un’analisi delle migliori abilità da attivare per la nostra nuova avventura in Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, conviene dare un ripasso al sistema di progressione generale del gioco, che come sappiamo ha subito un rimaneggiamento per l’update 2.0 (qui una lista di tutti i cambiamenti della versione 2.0 di Cyberpunk 2077) e per la relativa espansione.

Per prima cosa, facciamo riferimento ai tre elementi cardine del sistema di sviluppo del gioco: i punti attributo, i punti talento e i punti relic. Coloro che hanno giocato prima dell'aggiornamento 2.0 potrebbero ricordare l'albero delle abilità originale, che da allora è stato rinnovato. Tuttavia, alcuni meccanismi fondamentali dovrebbero risultarci familiari. I Punti attributo si guadagnano salendo di livello e possono essere adoperati per aumentare le cinque statistiche principali: fisico, intelligenza, riflessi, capacità tecnica e freddezza. Tutti gli attributi hanno un livello base di tre punti. Il livello massimo è 20 e consente di selezionare i vantaggi di livello superiore o leggendario. Possiamo reimpostare i punti in questione una volta.

I Punti talento vengono assegnati per acquisire nuove abilità, attive o passive, da ciascun albero degli attributi. Questi punti si ottengono sia salendo di livello, sia ogni volta che si raggiungono i gradi 15 e 35 nella fascia di progressione delle abilità. Inoltre, possono aumentare in base alle azioni che compiremo durante il gioco, compatibilmente al talento scelto.

Quando scegliamo dei talenti, teniamo presente che – a dispetto delle numerose opzioni – le quantità di punti sono limitate. Pertanto, dovremo allocarli a seconda dello stile di gioco che intendiamo adottare. Ogni attributo, per di più, ha almeno un talento che influenza il combattimento su veicoli. Laddove dovessimo pentirci, per fortuna possiamo riprenderci i punti spesi e riallocarli altrove per tentare nuovi abbinamenti.

I Punti relic, infine, rappresentano una risorsa esclusiva di coloro che giocano a Cyberpunk 2077: Phantom Liberty e possono essere spesi in un omonimo albero a parte con ulteriori abilità a disposizione.

Migliori abilità per il Fisico

Il Fisico, come il nome suggerisce, determina la nostra potenza fisica generale e la forza di armi come i fucili, le mitragliatrici leggere e gli oggetti contundenti, oltre ad avere una ripercussione sugli aspetti fisici più generici come l’aumento della propria salute massima. Le migliori abilità di questo ramo si basano principalmente sul combattimento a distanza ravvicinata.

Se avete scarsa familiarità con il gameplay o volete optare per un approccio prudente, puntate ad aumentare la rigenerazione dell’energia e la mitigazione dei danni e prendete in considerazione le abilità Antidolorifico, Rediviva, Dipendenza da dorfine, Eccesso di velocità e Uno per tutti.

Per il vostro veicolo, invece, Furia stradale è un ottimo investimento per dimezzare i danni nelle collisioni e al contempo aumentare i propri ai nemici. Se invece avete già grande dimestichezza con il gioco e siete degli esperti, valutate le abilità Muori! Muori! Muori! e Come una piuma per annullare la penalità alla velocità di movimento e compensare con un aumento della cadenza di fuoco l’abbassamento di resistenza dato da armi come i fucili e le mitragliatrici.

In alternativa, ripiegate su Annientamento spontaneo, Terrore, Vista del sangue, Adrenalina, Titano, Mente calma e Sete di sangue. L’azione combinata di queste tecniche vi consentirà di mitigare i danni subiti, massimizzando i danni nella mischia fucili e mitragliatrici pesanti. Ciliegina sulla torta: Risica e Rosica, che accelera la velocità di ricarica degli oggetti curativi quando Adrenalina è attiva.

Migliori abilità per i Riflessi

I Riflessi incidono sulla manovrabilità e sulla capacità di schivare gli attacchi nemici. Possono, inoltre, migliorare le nostre probabilità di mandare a segno colpi critici. Si tratta, quindi, di un ramo adatto a coloro che non vogliono rinunciare al combattimento ravvicinato, in maniera non dissimile dall'attributo Fisico. La differenza qui è che faremo più affidamento sulla mobilità.

Se siamo alle prime armi, ottime tecniche per iniziare sono Sfuggente, Memoria muscolare e Multitasking, con cui ci renderemo più elusivi non solo nello schivare gli assalti, ma anche nelle sparatorie e nelle operazioni di ricarica munizioni. Sono ottime perché si estendono a qualsiasi arma del gioco, anche a quelle pesanti. Se abbiamo già confidenza con il sistema di combattimento, possiamo osare di più con Sprint, Intoccabile, Sprint folle, Piombo e Acciaio, Deviazione proiettili, Fermaproiettili, Visione Doppia e Lampo improvviso. Così facendo, accresceremo la nostra velocità di movimento, copriremo maggiore distanza con lo scatto e saremo in grado di deviare i proiettili.

Qualora fossimo fan del combattimento aereo, le opzioni non ci mancheranno. Potremo, infatti, sbloccare Sprint Aereo, Acrobazie aeree e Aerodinamica. Per mettere le ali ai piedi, poi, c’è anche Vento in poppa, che offre più resistenza nel corso degli sprint aerei.

I più audaci possono aggiungere la Mossa finale: A fil di Lama, unendola a Portata finale e Lampo d’acciaio. Per infierire sui nemici, niente vieta di attivare anche Mattanza per provocare sanguinamento, che rende i nemici più suscettibili alle mosse finali ad uccisione istantanea.

Le migliori abilità per l'Intelligenza

L’intelligenza incide sulle nostre capacità di gestione della rete e di alcune armi. Influenza la rapidità dei nostri attacchi e può arrecare depotenziamenti agli avversari, oltre che creare dei diversivi o delle esplosioni. Si presta per chi preferisce l’astuzia alla forza fisica del combattimento ravvicinato. Per iniziare a sperimentare, è importante non lasciarsi sfuggire l’abilità Auto-hacking, con cui potremo controllare da remoto dei veicoli, far scattare allarmi o addirittura farli esplodere. Per raffinare ulteriomente la strategia, possiamo aggiungere Ottimizzazione, Cifratura e Subordinazione, che ci aiuteranno a recuperare la RAM più velocemente.

Se l’hacking ci appassiona particolarmente, possiamo divertirci con Sguardo dall’alto (nel ramo Gestione Coda), Riciclo Dati, Pericolo di Esplosione e Priorizzazione Coda per sfruttare i vantaggi dell'intelligenza, così come migliorare la velocità di ricarica della RAM e l'utilità di un hacking rapido.

Le migliori abilità per la Capacità tecnica

La Capacità tecnica si ripercuote sull’utilizzo di alcune tecniche in combattimento e su alcune abilità passive legate, ad esempio, alla velocità di ricarica degli oggetti e al cyberware, che nell’update 2.0 e in Cyperpunk 2077: Phantom Liberty ha delle dinamiche un po' diverse.

Un buon approccio base ripiega su abilità come E guerra sia e Passione per i motori. La prima aumenta la velocità di ricarica di oggetti curativi e granate, la seconda aumenta l’energia dei veicoli e migliora le performance del combattimento su strada. Una configurazione più elaborata, invece, potrebbe associare le abilità Salutista, Furia demolitrice e Raffica di esplosioni (per aumentare la velocità di ricarica di salute e granate) alle abilità Cybermania, Rinascimento Punk e Aggiornamento Driver per il miglioramento degli impianti cyberware.

Gli esperti possono anche optare per una build differente, per esempio Licenza di Cromo, Cyborg, Ambidestrismo, Diversità interiore, Saetta, Effetto Shock e Tempesta di Fulmini per sbloccare nuovi slot cyberware e migliorare le armi tecnologiche. In alternativa, o in aggiunta, Sul filo del rasoio e Fulmine a catena sono fantastiche per chi ama usare rispettivamente gli impianti cyberware o rilasciare un arco elettrico con Saetta.

Le migliori abilità per la Freddezza

La Freddezza si riferisce alle nostre capacità di assassinio e alla nostra furtività complessiva. Dedicata ai giocatori che preferiscono uccidere nell’ombra e mantenere un basso profilo con armi silenziate e approcci da ninja.

Se volete provare questo stile per la prima volta, vi suggeriamo di attivare Passo felino, Bersaglio piccolo, Angolo cieco, Istinto omicida e Fuga rapida. Ci daranno tutte un grande supporto per sgattaiolare evitando di essere scoperti.

Se vogliamo rendere il tutto più sofisticato e abbiamo già confidenza con il gioco base, aggiungiamo o valutiamo Concentrazione, Senza fatica, Stendi e ricarica, Testa a testa e Respiro profondo (quest’ultima rallenta il tempo). Il ninja perfetto, invece, dovrebbe puntare su abilità che migliorino la sua furtività, come Ninjutsu e Morte strisciante, mentre il suo lato assassino dovrebbe focalizzarsi sull’aumento dei danni arrecati con colpi alla testa o sfruttando i punti deboli. In questo senso, gli vengono incontro abilità come Al millimetro, Mezzogiorno di fuoco, Sguardo omicida e Distanza azzerata.

E se proprio i danni non ci bastano mai e vogliamo massimizzarli ulteriormente, i professionisti del crimine possono aggiungere Nervi di acciaio al tungsteno, che garantisce danni critici dai colpi alla testa e nei punti deboli, nonché un bonus danno basato sulla distanza dal bersaglio.