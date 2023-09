Cyberpunk 2077 Phantom Liberty: guida alla posizione di tutti i terminali con Punti Relic

Se avete acquistato Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, sarete quasi sicuramente alla ricerca dei terminali sparsi per Dogtwown che ricompensano il giocatore con i preziosi Punti Relic. Scopriamo insieme la posizione di ciascuno di questi oggetti, così da sbloccare le peculiari abilità dell'espansione del gioco di ruolo.

1- EBM Petrochem Stadium

Per trovare il primo terminale di Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, utilizzate il viaggio rapido verso EBM Petrochem Stadium e proseguite verso nord fino ad incontrare un mezzo esposto della Militech. Salite le scale e, poi proseguite verso destra: qui troverete una piccola scala dietro alcuni distributori che vi condurrà in una piccola stanza con il terminale giallo.

2- A nord dell'Heavy Hearts Club

A sud-ovest dello stadio c'è l'Heavy Hearts Club, un grosso edificio a forma di piramide. Il terminale è sull'edificio a nord della struttura, sullo stesso piano dello stretto e lungo ponte che lo collega proprio al club. Svoltate l'angolo e proseguite per trovare il terminale

3- Brainporium

Usando sempre come riferimento l'Heavy Hearts Club, volgete lo sguardo verso la struttura metallica verde a sud-ovest. Il terminale è ai piani altri dell'edificio in rovina e dovrete arrampicarvi per trovarlo.

4- Luxor High Wellness Spa

Usando il viaggio rapido, recatevi a sud di Dogtown nell'area chiamata Luxor High Wellness Spa. Dal punto di viaggio rapido, muovetevi verso sud-est fino a raggiungere la struttura dei Voodoo Boys. Il terminale è nella stanza del boss, protetta da diverse mine e torrette che andrebbero disabilitate prima di interagire con l'oggetto.

5- Sud-est di Dogtown

Nell'area a sud-ovest di Luxor High Wellness Spa, c'è un'area fatta di case malmesse con graffiti dei Voodoo Boys e strutture circolari azzurre. Nella parte più a nord di questo punto d'interesse, dovete ignorare le scale che portano alla struttura abbandonata e proseguire nella parte più bassa: noterete una piccola rientranza protetta da barricate metalliche, oltre le quali si nasconde un altro terminale.

6- Centro di Dogtown

In uno dei quartieri centrali di Dogtown c'è un grosso edificio di colore giallo, nei pressi del quale c'è un passaggio che conduce verso il parcheggio sotterraneo. Appena raggiunta l'area, svoltate a sinistra per trovare il terminale.

7- Rifugio ovest di Dogtown

Troverete questo terminale nei pressi della dimora di V nell'area ovest di Dogtown (raggiungibile anche dal punto di viaggio rapido chiamato Kress Street). Uscite dall'edificio e cercate una grossa rientranza che permette di esplorare l'area sotto la struttura, in cui si nasconde il terminale.

8- Fortezza di Barghest

Si tratta del terminale più complesso da raggiungere. Dovrete muovervi verso nord-ovest dal checkpoint di Kress Street e cercare l'ingresso di una base contrassegnata dal simbolo di un lupo giallo. Proseguite lungo il cunicolo e, una volta sbucati nella base, entrate nella porta alla vostra sinistra. Se non avete i 15 punti abilità richiesti per l'apertura, potete fare il giro e cercare la scala gialla che conduce alla stanzetta con il terminale.

9- Terra Cognita

Teletrasportatevi verso Terra Cognita, l'area più a sud di Dogtown. Cercate quindi un edificio con l'enorme logo Massdrive. Il terminale è al piano superiore della struttura, ma per raggiungerlo dovrete vedervela con alcuni nemici ed una potente torretta.

Prima di lasciarvi alla mappa con la posizione dei vari terminali, vi ricordiamo che i restanti Punti Relic si possono ottenere semplicemente proseguendo nella main quest dell'espansione.

Avete già letto la nostra guida con i consigli per muovere i primi passi in Cyberpunk 2077 Phantom Liberty?