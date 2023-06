Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, Idris Elba nelle immagini: prezzo, bonus preorder e bundle

Dal palco dell'Xbox Games Showcase, è giunto finalmente l'annuncio della data di uscita di Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, attesa espansione in dirittura di arrivo su PC, Xbox Series X|S e PlayStation 5.

A corredo del reveal del nuovo trailer dedicato, il team di CD Projekt RED non ha mancato di proporre anche alcuni intriganti screenshot tratti dall'avventura. Disponibili in calce a queste news, le immagini includono anche un inedito ritratto di Solomon Reed, il personaggio inedito interpretato da Idris Elba. All'interno dell'espansione Phantom Liberty, i giocatori torneranno a vestire i panni di V, reclutata per occuparsi del salvataggio di nientemeno che il Presidente degli Stati Uniti d'America. Nell'espansione, i giocatori troveranno una nuova ambientazione e atmosfere di stampo spy-thriller e avranno la possibilità di incontrare ancora una volta Keanue Reeves, nei panni di Johnny Silverhand.



Con l'annuncio della data di uscita di Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, è arrivata anche la conferma del prezzo dell'espansione, proposta a 29,99 euro. Effettuando il preordine del contenuto, si avrà diritto al bonus preorder Quadra Sport R-7 "Vigilante", un'auto sportiva da sfoggiare per le strade di Night City. Per gli avventurieri che non possiedono ancora il gioco base, segnaliamo inoltre la possibilità di acquistare in bundle Cyberpunk 2077 + Phantom Liberty al prezzo di listino di 79,99 euro, al momento scontato a 55,99 euro.



La data di lancio dell'espansione è stato solo uno dei tanti annunci dell'Xbox Games Showcase.