Cyberpunk 2077 e Phantom Liberty, incetta di nomination ai TGA: l'entusiasmo di CD Projekt

Phantom Liberty, la vasta e imponente espansione di Cyberpunk 2077 disponibile da fine settembre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, ha ottenuto tantissime nomination ai TGA 2023: il CD Projekt RED decide quindi di riaffacciarsi sui social per commentare questo ottimo risultato.

Nel riallacciarsi proprio all'annuncio dei giochi in nomination ai The Game Awards 2023 nelle diverse categorie dei premi, la casa di sviluppo polacca si dice onorata dei risultati raggiunti dal proprio team e ringrazia la community per il successo di Cyberpunk 2077, tanto dell'espansione quanto del gioco 'base' dopo i tanti sforzi compiuti per superarne le criticità di lancio.

Delle quattro nomination ottenute da CDPR, non a caso, due sono legate all'impegno profuso per dare forma all'enorme DLC Phantom Liberty (con le candidature per il Best Narrative e il Best Performance per Idris Elba nel ruolo di Solomon Reed) e le restanti due nomination sono da ricondurre al supporto post-lancio (con il Best Community Support e il Best Ongoing Game) culminato con il ricchissimo Update 2.0 di Cyberpunk 2077.

In attesa di scoprire quante statuette saranno in grado di portarsi a casa gli sviluppatori di CD Projekt RED nel corso dei TGA 2023 che si terranno a inizio dicembre in quel di Los Angeles, vi invitiamo a leggere le ultime dichiarazioni di Pawel Sasko di CDPR su Cyberpunk Orion tra sfide e benefici dell'utilizzo di Unreal Engine 5.