Cyberpunk 2077 verso Phantom Liberty: indizi sull'Update 1.7 dal database di Steam

Siete pronti a reindossare i panni di V e a rockeggiare in compagnia di Johnny Silverhand? Gli ultimi movimenti che stanno interessando la scheda di Cyberpunk 2077 su Steam sembrano presagire l'imminente pubblicazione dell'Update 1.7, il nuovo 'aggiornamento maggiore' per PC, PlayStation e Xbox.

Dalla sempre attenta community di Reddit rimbalzano in rete gli ultimi 'movimenti sospetti' che coinvolgono il database di Steam e la versione PC di Cyberpunk 2077. Nel giro delle ultime quarantotto ore, la scheda del GDR sci-fi di CD Projekt RED è stata al centro di numerose attività culminate nella pubblicazione di diversi 'aggiornamenti silenziosi' che, come facilmente prevedibile, stanno alimentando le speranze dei fan per l'arrivo del prossimo update maggiore di CP2077.

Con il PlayStation State of Play di febbraio ormai alle porte, d'altronde, in tanti si interrogano sulla possibile presenza di CDPR sul palco virtuale dell'evento di Sony con l'annuncio della data di lancio dell'espansione di Cyberpunk 2077 Phantom Liberty.

Nei mesi scorsi, gli sviluppatori polacchi hanno inoltre ribadito la loro intenzione di accompagnare il lancio del nuovo DLC premium (e quindi a pagamento) con un update gratuito che introduca tutta una serie di migliorie, ottimizzazioni e aggiunte al gameplay di CP2077 su PC e console. Staremo a vedere.

Nel frattempo, vi lasciamo in compagnia del reveal trailer di Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, un'espansione che porterà V a esplorare una regione inedita e affrontare delle nuove sfide insieme a Johnny Silverhand.