Cyberpunk 2077 Phantom Liberty introdurrà il respec e nuove ambientazioni a Night City

CD Projekt RED ha assicurato grandi novità con l'arrivo di Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, e i primi fan che hanno avuto modo di giocare in anteprima all'espansione stanno confermando i primi cambiamenti apportati dal team di sviluppo per rendere maggiormente elaborata e gratificante l'esperienza.

Secondo i fortunati fan che hanno provato con mano il DLC, Phantom Liberty consentirà di fare il respec completo del proprio personaggio: non solo sarà possibile cambiare i perk, ma si potrà anche ridistribuire tutti i propri attributi, rivoluzionando il personaggio senza dover avviare una nuova partita. Stando alle testimonianze, un'altra delle novità fondamentali è costituita dall'aggiunta di nuove aree esplorabili a Night City, ed in particolare nel distretto Badlands.

A quanto pare, inoltre, il level cap è stato innalzato a 70, quindi anche in questo caso non sarete costretti a creare un nuovo personaggio per sfruttare al meglio le nuove funzionalità. La classe del Netrunning sembra essere stata ampiamente revisionata, con la build ora molto più incentrata sull'azione.

C'è poi tutta una serie di piccoli cambiamenti che renderanno più profonda l'esprienza di gioco. Ad esempio, alcuni NPC reagiranno in modo più realistico nei confronti delle azioni del giocatore, più di quanto non abbiano mai fatto nel gioco base. Inoltre, varrà maggiormente la pena investire per ottenere i veicoli più costosi, ora più coriacei e resistenti ai danni. Naturalmente questa è una piccola anteprima di quanto ci aspetta in Phantom Liberty, ed è ciò che gli utenti sono riusciti a raccogliere in una breve prova da un'ora circa di gameplay.

Per ulteriori approfondimenti sull'espansione con Idris Elba, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Cyberpunk 2077 Phantom Liberty.