Cyberpunk 2077 Phantom Liberty invade gli store: quanto pesa il DLC su PS5?

Mentre il mondo continua ad essere estasiato dai numerosi cambiamenti avvenuti nell'ultimo periodo, grazie al rilascio di Cyberpunk 2.0 che è una rivoluzione ed il GDR di CD Projekt è ora a piena potenza, l'utenza è impaziente di provare con mano quel che sono i frutti del lavoro che l'azienda ha messo a punto con Cyberpunk 2077 Phantom Liberty.

Negli ultimi giorni vi abbiamo parlato approfonditamente anche del venturo DLC: Cyberpunk 2077 Phantom Liberty è un'espansione vasta e importante, a tal punto da aver segnato un punto di svolta per l'ambizioso progetto di CD Projekt. Il momento della scoperta dell'espansione si avvicina, con il day one previsto per il 26 settembre che è quasi dietro l'angolo. Siete pronti a scaricare Cyberpunk 2077 Phantom Liberty sulle vostre console?

Allora preparate le vostre macchine da gioco: stando a quanto riportato dall'account Twitter-X di PlayStation Game Size, la versione PS5 di Cyberpunk 2077 Phantom Liberty ha un peso pari a 33.237 GB. Questo valore si riferisce alla versione 01.000.200, cioè la più recente. Le premesse sono più che positive, anche a fronte del peso del download che sarà richiesto a tutti gli utenti: Phantom Liberty ha il potenziale per essere un DLC che ammalierà tutti i giocatori intenzionati a rimettere piede in quel di Night City e, per l'occasione, arrivare per la prima volta a Dogtown.