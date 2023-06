Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, nuovi leak: emerge in rete un video gameplay del DLC

Gli ultimi giorni, trascorsi all'insegna dei grandi annunci tra l'arrivo della Summer Game Fest e del Future Games Show, hanno visto l'apparizione di un leak su GOG che ha svelato il prezzo di Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. Le informazioni sul costo di Phantom Liberty non sono state confermate o smentite, ma continuano ad emergere novità.

Sappiamo che nel prossimo futuro prenderà piede il Phantom Tour annunciato da CD Project Red per Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, il quale permetterà di conoscere molto più nel dettaglio quel che la compagnia polacca avrà da offrire agli utenti. Eppure, tra attese, rumor e speculazioni, nelle ultime ore è emerso un possibile leak di gameplay di Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. Purtroppo non vi è ancora modo di confermare la natura del contenuto trapelato, ma da quanto intravisto sembrerebbe provenire da una postazione della Summer Game Fest 2023.

Gli eventi connessi alla calda estate videoludica non sono ancora finiti: ricordiamo che, tra l'Xbox Games Showcase e il PC Gaming Show di domani, CD Project Red potrebbe avere qualcosa da mostrare, soprattutto per il progetto che verrà pubblicato nel corso dei restanti mesi del 2023. Possiamo attendere l'arrivo di un nuovo video gameplay ufficiale di Phantom Liberty o la data d'uscita dell'espansione? Al momento non è possibile rispondere alla domanda, perciò non ci resta che aspettare che sopraggiungano novità a tal proposito.