Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, il leak su GOG: svelato il prezzo dell'espansione

Mentre più insider si dicono certi che Cyberpunk 2077: Phantom Liberty arriverà ad agosto 2023, l'attesa espansione del GDR di CD Projekt RED si rende protagonista di un avvistamento.

Sulle pagine di Reddit, spunta infatti una segnalazione decisamente interessante. Stando a quanto riportato dagli utenti sul noto forum, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty sarebbe brevemente apparsa nel catalogo di GOG.com, lo store online di proprietà del gruppo CD Projekt RED. La pagina, poi prontamente rimossa, avrebbe così rivelato il prezzo dell'espansione di Cyberpunk 2077, che corrisponderebbe a 29,99 euro. Il lancio della pagina dedicata al prodotto dovrebbe essere associata all'apertura dei preordini da parte del team di sviluppo.

Al momento, non vi è modo di verificare l'attendibilità di quanto riportato dalla community di Reddit, ma in fondo l'attesa per saperne di più non dovrebbe essere troppo lunga. I vertici di CD Projekt RED hanno infatti già confermato che Cyberpunk 2077: Phantom Liberty sarà presente alla Summer Game Fest, con lo show di Geoff Keighley che potrà accogliere l'espansione sul palco dell'evento. L'appuntamento, lo ricordiamo, è fissato per la serata di oggi, giovedì 8 giugno. Lo show inizierà alle ore 21:00 in punto e potrà essere seguito in diretta, in compagnia della nostra redazione, sul canale Twitch di Everyeye.