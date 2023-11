Cyberpunk 2077 Phantom Liberty nascondeva davvero bene questo easter egg di Matrix

Cyberpunk 2077 Phantom Liberty è ricco di easter egg segreti con cui CD Projekt RED ha voluto rendere omaggio ad opere e autori che sono stati per le di ispirazione. Un tributo in particolare, però, era fino ad oggi passato inosservato.

Esplorando gli angoli più reconditi di Dogtown, un utente si è imbattuto in un chiaro easter egg di Matrix, che CD Projekt ha inserito all'interno dell'espansione Phantom Liberty. Si tratta di una stanza in cui troviamo come unici elementi d'arredamento due comode poltrone di fronte a una TV che non è collegata a nulla. Avrete ormai capito che stiamo parlando di un tributo ad una celebre scena del primo film della serie di Matrix, in cui i protagonisti sono Neo e Morpheus.

Quella che potete osservare tramite il post che vi abbiamo riportato più in basso è una stanza in cui la maggior parte dei giocatori non penserebbe nemmeno di trovare un accesso, e che l'utenete reddit Cerber_4_25 ha raggiunto tramite l'abilità dell'Air Dash. Serve in ogni caso un po' di ingegno ed una buona dose di curiosità per rinvenire questo easter egg, nascosto particolarmente bene dal team di CD Projekt.

Recentemente è stato annunciato Cyberpunk 2077 Ultimate Edition, versione completa dell'avventura Sci-Fi degli autori di The Witcher.