Cyberpunk 2077 Phantom Liberty non avrà nuove romance, conferma CD Projekt

Dopo aver confermato che Cyberpunk 2077 Phantom Liberty aggiungerà un nuovo finale per l'avventura Sci-Fi, CD Projekt RED rifila una doccia fredda per chi sperava che l'espansione potesse aggiungere nuovi personaggi con cui avviare delle romance.

La quest designer di CD Projekt Despoina Anetaki aveva precedentemente suggerito che ci sarebbero stati "alcuni" contenuti legati alle romance, ma che "l'attenzione di V è su Dogtown". Pur confermando che ci sarebbero state alcune "connessioni" con il gioco base, le parole di Anetaki implicavano che il le relazioni amorose non fossero una priorità per il team. A questo commento hanno fatto da eco le dichiarazioni del director of global community Marcin Momot, che ha affermato che "un sacco di nuove cose" sarebbero arrivate nel gioco con Phantom Liberty, ma che "le romance non ne avrebbero fatto parte".

Gamesradar ha contattato CD Projekt RED per ottenere ulteriori delucidazioni in merito, al che il global PR director Radek Grabowski ha confermato che "non ci saranno nuove opzioni per le romance, ma ci saranno alcuni contenuti aggiuntivi per le romance esistenti".



Il quest designer Pavel Sasko ha fatto un parallelo tra i contenuti di Phantom Liberty con quelli di The Witcher 3 Blood and Wine in quanto a opzioni dedicate alle romance, tuttavia va ricordato che nell'espansione dell'action-RPG con protagonista Geralt di Rivia incontriamo Shani, un personaggio assente nel gioco base.



CD Projekt ha svelato ai giocatori come accedere all'espansione Cyberpunk 2077 Phantom Liberty.