Cyberpunk 2077 Phantom Liberty: su Playstation 5 segnalati problemi con i salvataggi

Nella sezione di Supporto sul sito ufficiale di CD Projekt RED è stato creato un avviso per i giocatori PlayStation 5 che su Cyberpunk 2077 Phantom Liberty hanno segnalato problemi con la corruzione dei dati dei propri salvataggi.

"Stiamo attualmente indagando su un problema per PlayStation 5 in cui i file di salvataggio potrebbero risultare danneggiati dopo aver giocato a Phantom Liberty per un po' utilizzando il salvataggio del gioco base. Vi consigliamo di non sovrascrivere i salvataggi del gioco base esistente quando giocate a Phantom Liberty. Grazie per la pazienza mentre lavoriamo a una soluzione."

Questo è il messaggio del team di CD Projekt RED, nel quale al momento non vengono delineate le potenziali cause del problema o le potenziali soluzioni. Per il momento solo un invito alla prudenza da parte dello studio, che raccomanda di non sovrascrivere file di salvataggio esistenti con quelli di Cyberpunk 2077: Phantom Liberty per mettersi al riparo da eventuali danneggiamenti dei dati.

I giocatori su PlayStation 5 potrebbero quindi dover attendere ancora un po' prima di addentrarsi a cuor leggero fra le strade di Dogtown. Nel frattempo, niente vieta di affinare le proprie abilità con l'apposito planner online messo a disposizione da CD Projekt RED: in questo caso, potete consultare quali sono le migliori abilità per ogni ramo.

Nell'attesa che venga sistemata la problematica, inoltre, vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra guida con i trucchi di Cyberpunk 2077 Phantom Liberty per prepararvi al meglio a questo nuova esperienza.