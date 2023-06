Cyberpunk 2077 Phantom Liberty quando esce e quanto costa, è standalone?

Cyberpunk 2077 Phantom Liberty si prepara ad espandere la storia di V già vissuta nel gioco base, attraverso un DLC molto ricco e corposo sia sul fronte narrativo che in quello ludico e contenutistico. Ed in occasione dell'Xbox Showcase di giugno 2023 sono stati rivelati importanti dettagli sull'opera.

Anzitutto, è stato confermato quando esce Cyberpunk 2077 Phantom Liberty: l'espansione sarà disponibile per il download a partire dal 26 settembre 2023 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Va precisato inoltre che Phantom Liberty non è standalone e, per giocarci, è necessario essere già in possesso del gioco base Cyberpunk 2077. In tal caso, CD Projekt RED ha pensato ad un bundle che comprende sia Cyberpunk 2077 che il DLC Phantom Liberty, venduto al prezzo di listino di 79,99 euro.

Ma per chi già possiede il gioco originale ed è quindi interessato solo all'espansione, quanto costa Cyberpunk 2077 Phantom Liberty? Lo studio polacco ha confermato che il contenuto scaricabile verrà proposto a 29,99 euro di listino, ed effettuando il pre-order sarà inoltre possibile ricevere come bonus l'auto sportiva Quadra Sport R-7 Vigilante.

Per maggiori approfondimenti sul DLC, non perdetevi il nostro provato di Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, che abbiamo avuto modo di testare a fondo facendoci così un'idea concreta sulle potenzialità del gioco.