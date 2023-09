Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, scoperto un easter egg: The Witcher 3 arriva a Dogtown

Siamo finalmente giunti al momento della verità: il 29 settembre è passato, e con esso il day one di Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. La "versione definitiva" del progetto ruolistico di CD Projekt è ricca di omaggi alla cultura videoludica e no: in Cyberpunk 2077 c'è un easter egg che permette di incontrare Idris Elba prima di Phantom Liberty.

Tuttavia, non è l'unico riferimento presente all'interno dell'ultima produzione: come emerso in rete nelle scorse ore, infatti, è stato scoperto un easter egg dedicato a The Witcher 3 in Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. Di cosa si tratta? Nel corso della propria avventura in quel di Dogtown sarà possibile ascoltare un brano molto iconico nell'immaginario collettivo delle avventure del Witcher Geralt di Rivia: la main theme di The Witcher 3 è stata inserita dagli sviluppatori di CD Projekt in Cyberpunk 2077 Phantom Liberty.

L'azienda sviluppatrice di entrambe le IP ha quindi voluto omaggiare uno dei prodotti videoludici più amati nell'ambito del genere ruolistico. Per poter scoprire da sé questo easter egg sarà necessario completare la missione dal titolo "Lucretia My Reflection". Una volta terminata quest'ultima, sarà possibile interagire con un particolare telefono a muro, sul quale si potrà ascoltare il tema musicale del suddetto GDR open world digitando il numero 5745552377. Avevate già scoperto questo riferimento? In realtà, il DLC di Cyberpunk è ricco di tali omaggi: ad esempio, in Cyberpunk 2077 Phantom Liberty c'è un easter egg giocabile ispirato a Doom.