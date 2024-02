Cyberpunk 2077 e Phantom Liberty: i segreti dello sviluppo nel panel del PAX East

Dopo essersi premurati di lanciare l'Update 2.11 di Cyberpunk 2077, i ragazzi di CD Projekt RED preannunciano la propria partecipazione al PAX East 2024 con un panel che farà da sfondo a tanti retroscena sullo sviluppo dell'espansione Phantom Liberty.

L'evento per addetti al settore "Code, Sweat, and Cheers: How we Made Cyberpunk 2077 Phantom Liberty" vedrà la partecipazione di Gabriel Amatangelo, Paweł Sasko, Igor Sarzyński, Sarah Grümmer e Kacper Niepokólczycki di CD Projekt RED, attualmente al lavoro su Cyberpunk Orion, il sequel di CP2077.

Il panel darà modo a tutti i presenti di scoprire tantissimi retroscena e approfondimenti sullo sviluppo di Phantom Liberty, offrendo così l'opportunità agli appassionati di Cyberpunk 2077 di svelare nuovi dettagli sulla genesi dell'odissea sci-fi di V e Johnny Silverhand. Lo scopo principale di questo panel sarà però quello di dare agli sviluppatori e ai creatori di contenuti tutti gli strumenti per capire come CD Projekt RED è riuscita a superare le enormi sfide rappresentate, appunto, dallo sviluppo dell'espansione Phantom Liberty, per tacere della lunga e faticosa strada verso la redenzione intrapresa con Cyberpunk 2077 dopo i problemi di lancio.

L'evento con il dietro le quinte e l'approfondimento sullo sviluppo di CP2077 Phantom Liberty si terrà presso il Main Theatre del Boston Convention & Exhibition Center il 23 marzo alle ore 15:30 locali.