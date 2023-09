Cyberpunk 2077 Phantom Liberty: il sito ufficiale permette già di creare tutte le build

In attesa di poter mettere le mani sulla tanto attesa espansione Phantom Liberty di Cyberpunk 2077, CD Projekt RED ha deciso di implementare sul sito ufficiale un peculiare strumento che consente ai giocatori di pianificare la loro build.

Basta accedere al portale della software house polacca per visualizzare immediatamente una schermata attraverso la quale gli utenti possono iniziare a farsi un'idea di come potenziare il loro personaggio nel corso dell'avventura. Oltre a poter distribuire i punti abilità, è possibile anche visualizzare i vari alberi delle abilità, scoprendo nel dettaglio quali sono le modifiche apportate a tale sistema dall'aggiornamento 2.0 (il quale porterà benefici anche per coloro i quali non acquisteranno Phantom Liberty) e analizzando le Relic, ossia le specialità che verranno introdotte esclusivamente per i possessori del DLC. A rendere tutto ancora più interessante è la presenza del supporto all'italiano, grazie al quale è possibile leggere tutte le descrizioni nella nostra lingua.

Gli sviluppatori hanno inoltre pensato ad un pratico sistema che consente di generare un link da condividere sui social per mostrare agli altri utenti la build realizzata.

In attesa dell'uscita dell'espansione, fissata al prossimo 26 settembre 2023, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete già trovare il Cinematic Trailer di Cyberpunk 2077 Phantom Liberty con protagonista Idris Elba, il cui personaggio avrà un ruolo centrale nelle vicende del contenuto aggiuntivo.