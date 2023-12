Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, tornano i Twitch Drop gratis: ecco quando e come ottenerli

Abbiamo parlato a più riprese, nel corso di quest'anno e non solo, di quanto fatto da CD Projekt Red, dal declino del disastroso GDR cyberpunk alla sua redenzione: Cyberpunk 2077 2.0 è una rivoluzione ed è a piena potenza sin dalla fine di settembre ad oggi, data in cui si avvicina il debutto dell'edizione definitiva del tanto discusso gioco.

Ora che Cyberpunk 2077 Ultimate Edition è realtà e la data di lancio è molto vicina, la software house polacca è intenzionata a riportare una delle iniziative più apprezzate dal pubblico: stanno tornando i Twitch Drops per Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, come annunciato dalla stessa azienda nella giornata di oggi. "Ci uniamo al Twitch Winter Drop Fest e riportiamo i nostri drop" a partire dal mese di dicembre, per un arco di tempo che ammonta a ben due settimane.

Vi sarà modo di recuperare quanto offerto da CD Projekt con i Phantom Liberty NUS Infiltrator dal 5 dicembre al 19 dicembre. Mancano pochi giorni all'inizio della sistemazione del proprio guardaroba in Cyberpunk 2077, ma per fortuna non servirà attendere ancora parecchio. Come dichiarato dall'azienda via Twitter/X, i Twitch Drops a tema Cyberpunk cominceranno dalle ore 11:00 UTC (corrispondente alle ore 12:00 in Italia) sino al 19 dicembre, data in cui termineranno i drop sulla piattaforma di streaming sempre alle ore 12:00.