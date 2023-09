Cyberpunk 2077 Phantom Liberty: Cinematic Trailer e video dietro le quinte con Idris Elba

L'atteso ht City Wire su Cyberpunk 2077 Phantom Liberty offre a CD Projekt RED l'occasione ideale per pubblicare il trailer in cinematica della prima espansione maggiore del GDR sci-fi e un video dietro le quinte con la partecipazione dell'attore Idris Elba.

Il Cinematic Trailer confezionato dalla casa di sviluppo polacca delinea i contorni del perimetro ludico e narrativo nel quale dovremo muoverci insieme a V all'ombra dei grattacieli che imperlano lo skyline di Dogtown, il nuovo quartiere di Night City che farà da sfondo alla campagna principale della prossima espansione di CP2077.

Nel descrivere l'esperienza da vivere in questo DLC, i ragazzi di CD Projekt spiegano che "Phantom Liberty sarà una nuova avventura spy-thriller. V, il mercenario cyberpotenziato, dovrà intraprendere una missione di vitale importanza e densa di intrighi per salvare il presidente degli NUSA. Nel pericoloso distretto di Dogtown dovrai stringere alleanze in una rete di lealtà infrante e sinistre macchinazioni politiche. Hai ciò che serve per sopravvivere?".

Ad accompagnare il Cinematic Trailer troviamo un filmato dietro le quinte con protagonista Idris Elba: l'attore britannico si racconta ai microfoni di CDPR e spiega agli appassionati quali sono state le maggiori sfide che ha dovuto affrontare per calarsi nei panni dell'agente segreto Solomon Reed. Il video propone delle sequenze in-engine inedite che svelano alcuni retroscena su Phantom Liberty, il cui lancio è previsto per il 26 settembre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Se volete saperne di più su questo atteso DLC, vi invitiamo a leggere il nostro approfondimento su Cyberpunk 2077 e 10 cose da sapere su Phantom Liberty.