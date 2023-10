Cyberpunk 2077 Phantom Liberty: il trailer fa ironia sui bug sistemati dal lancio

Sappiamo tutti quali sono stati all'uscita i trascorsi di Cyberpunk 2077. Anche CD Projekt RED è ben consapevole delle difficoltà del lancio e della situazione di malcontento che si creò a suo tempo. Ora che la 2.0 ha segnato la rinascita di Cyberpunk 2077, con il trailer della nuova espansione Phantom Liberty lo studio ci scherza su.

In una clip catturata dall'utente Del Walker su Twitter/X, tratta direttamente dal trailer di Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, viene messa in risalto una battuta di Idris Elba, protagonista del contenuto aggiuntivo.

In particolare, guardando dritto in telecamera, l'uomo dice: "So go ahead and play. Just don't forget: the game is fixed". La frase segue un precedente avvertimento in cui Ebra segnala quanto alta sia la posta in gioco e come sia facile a Night City rimanere scottati.

La battuta successiva acquisisce così una doppia chiave. Traducendo letteralmente, le parole del personaggio nell'espansione sono "Quindi gioca pure. Solo, non dimenticarti che il gioco è truccato". In inglese, però, "fixed" è un gioco di parole che potrebbe sottintendere anche "il gioco è stato sistemato".

Quest'ambivalenza di significato ha fatto sorridere il popolo del web, che ha trovato brillante la battuta. Certo, forse c'è ancora qualcosina da sistemare (come i problemi con i salvataggi segnalati su PlayStation 5), ma indubbiamente il gioco ne ha fatta di strada dai tempi della sua uscita