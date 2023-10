Cyberpunk 2077 Phantom Liberty: nuovo trailer con i riconoscimenti della stampa

Con l'arrivo di Cyberpunk 2077 Phantom Liberty e l'Update 2.0, CD Projekt RED ha ottenuto la redenzione che cercava dopo il disastroso lancio dell'avventura Sci-Fi. La compagnia polacca si gode gli ottimi voti incassati dall'espansione nel trailer con i riconoscimenti della stampa.

Il nuovo esplosivo trailer di Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, a cui potete dare uno sguardo in apertura, è arricchito dagli altisonanti voti ricevuti dal DLC confezionato da CD Projekt RED. A partire da un gameplay più soddisfacente e stratificato, e passando per un comparto narrativo avvincente e una serie di novità in grado di rinfrescare la formula del gioco base, Phantom Liberty ha convinto tanto la critica quanto la fanbase. Si tratterà però della prima e unica espansione di Cyberpunk 2077, come sottolineato dagli stessi sviluppatori.

Cyberpunk 2077 Phantom Liberty è descritta da CD Projekt come un'espansione spy-thriller. In questa nuova avventura ambientata nell'affascinante universo Sci-Fi, torniamo a vestire i panni di V, mercenario cyberpotenziato, mentre intraprende una missione di vitale importanza e densa di intrighi per salvare il presidente degli NUSA. Nel pericoloso distretto di Dogtown, dovremo stringere alleanze in una rete di lealtà infrante e sinistre macchinazioni politiche.

Per ulteriori dettagli, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, espansione ora disponibile per l'acquisto digitale su PC, PS5 e Xbox Series X|S.